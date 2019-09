“All that Jazz” chiude la rassegna teatrale Calici al Tramonto

La rassegna teatrale 'Calici al tramonto' giunge a conclusione all’insegna della musica e dei Ruggenti Anni Venti, il 13 settembre, con lo spettacolo noir “All that Jazz” di e con Valentina Papagna, l’attrice pescarese sarà affiancata da Carlo Elpidio e Fabrizio Rapino, con i quali ripercorrerà il periodo del proibizionismo e degli speakeasy, raccontato attraverso le canzoni senza tempo della giovane Roxy.



A valorizzare queste serate, dallo spirito prettamente dionisiaco, sarà la squisita accoglienza del lido, che riserverà ai partecipanti le migliori delizie marinare, di cui la costa abruzzese è prezioso scrigno, unitamente ai vini più inebrianti.



Il fine ultimo è quello di poter offrire a tutti l’occasione di vivere, con semplicità e senza complicazioni, una magica esperienza sensoriale ed intellettuale, incastonata nella meraviglia naturale dell’estate pescarese.



Per informazioni e prenotazioni contattare il 328.6878787 o il 327.8411620. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata: consente di assicurarsi il tavolo più vicino alla scena tra quelli ancora disponibili.