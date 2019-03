Alessandra Racca in "Nostra signora dei calzini" allo Spazio Matta

Alessandra Racca sarà in scena con "Nostra signora dei calzini" allo Spazio Matta domenica 24 marzo alle ore 21. Sonorizzazioni live di Chiara Maritano. Info biglietti: 349/6216724.

Un filo di calzini e poesie: un reading che si muove tra le pieghe del quotidiano, come fosse un cassetto di calzini spaiati in cui frugare.

Poesie in cui si cerca la misura di quel che si è, tentando di mettere ordine tra le cose di sempre, celebrando lo slancio vitale, ora timido, ora sfacciato, talvolta maldestro, da sorriderci su.

È un canto, quello della Signora dei calzini, e dice di andare, anche senza scarpe, anche coi calzini bucati, e se si è scalzi tanto meglio.

C’è un sole abbagliante lì fuori, vanno aperti gli armadi, le porte, le finestre, per far uscire l’aria vecchia e far entrare la vita che sfugge agli occhi.

Fra oggetti, memorie, osservazioni, la poesia traccia un percorso leggero ma denso, un filo attraverso il quale si dipanano pensieri, immagini e riflessioni che partono dal particolare per allargarsi più in là, poggiando uno sguardo accogliente e divertito sul nostro mondo e sulla nostra natura di esseri umani.

L’angolo del calzino. Durante il reading sarà messa a disposizione la cesta dei calzini spaiati: ciascuno potrà portare i suoi calzini spaiati da abbinarle a quelli degli altri, per dar vita a nuove paia, scambiarli, lasciare messaggi in calzino e poesie nella calza.