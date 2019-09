"Aladino e Jasmina", oltre 40 giovanissimi artisti pescaresi si esibiscono in piazza

Questa sera (4 settembre) alle ore 21, in piazza Salotto, la cooperativa sociale "La Minerva" porterà in scena "Aladino e Jasmina", piéce liberamente tratta dai racconti delle "Mille e una notte".

Sul palcoscenico, ad esprimersi attraverso le arti sceniche, saliranno oltre 40 giovanissimi artisti pescaresi, selezionati attraverso incontri e laboratori tenuti nelle scuole e nel centro culturale Artistic Center di Pescara, alla ricerca e per educare il talento, per mostrare quanta vivacità e creatività c’è nelle giovani generazioni. Ospite della serata sarà Raffaele Landesti nel ruolo del mago Jaffar.



Dichiara la direttrice artistica, Giovanna Finaguerra:

"C'è un lavoro invisibile, quello delle famiglie e in modo particolare delle mamme che collaborano alla costruzione dello spettacolo. Da quasi 30 anni l’Artistic Center di Pescara è centro culturale che cerca, attraverso la produzione e la promozione culturale di arrivare al cuore non solo dei ragazzi attori-danzatori-cantanti, ma anche del pubblico sempre attento all’autenticità delle emozioni. E la collaborazione decennale con la cooperativa sociale La Minerva non è altro che un'ulteriore conferma di voler essere sempre più dentro il cuore vivo della città".

Aggiunge il regista Beniamino Cardines:

"Una storia d'amore contrastata e socialmente impossibile, destinata a non realizzarsi e a fallire l'incontro, riesce a sorprenderci e a meravigliarci tutti per uno strano caso del destino, per un pizzico di fortuna, e dei poteri straordinari di un genio che darà compimento a ciò che l'umano non avrebbe saputo fare... è questa la storia di Aladino e Jasmina, lui uno e basta, lei una principessa irraggiungibile: davvero l'amore e la vita riescono lì dove tutto il resto non può arrivare. Vogliamo continuare a pensare al Teatro e alla Danza, come luoghi per dire qualcosa, per educare a qualcosa, dove le nostre vite e le storie possano intrecciarsi e confondersi in assoluta libertà creativa".