"Accordi spaesati", a Manoppello un incontro musicale al confine tra Olanda e Abruzzo

Venerdì 26 luglio avrà luogo il 3° e ultimo appuntamento della rassegna “Radicarti – Musica e Teatro all'Arboreto”, organizzata da CuntaTerra e Colibrì Ensemble, in collaborazione con Ass. Musicale Culturale Arabona, Centro Abaton, CosmeTù e Cantina Orsogna.

In scena:

MATHIJN DEN DUIJF - voce, pianoforte e chitarra

MARCELLO SACERDOTE - voce, zampogna, organetto e percussioni tradizionali



Musica popolare abruzzese e cantautorato olandese si incontrano in un unico accordo, anzi, in un’ "accordanza" di suoni e canzoni. Dando vita ad una musica nuova e al tempo stesso familiare, che sa di casa e di altrove. Una musica di frontiera, una musica per stranieri in patria, una musica per chi è amico del mondo, una musica per tutti. Per chi va, per chi torna e per chi resta. Una musica che vibra nell’incontro, che può vivere solo grazie alla presenza unica e preziosa di chi ascolta.



Lo spettacolo si terrà in località Santa Maria Arabona. Alla fine, degustazione di vini biodinamici Lunaria di Cantina Orsogna 1964.

Info e prenotazioni: 340 6152344 | 328 3638738 | 338 7582167

ass.cterra@gmail.com | segreteria@colibriensemble.it.