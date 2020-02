“Acapulco” per la rassegna Matta in Scena 2020, appuntamento sabato 8 febbraio allo Spazio Matta con questa piéce di e con Mele Ferrarini e Mila Vanzini. Costumi di Palma Panzarella. Produzione Artisti a progetto. Info: 327/8668760 - info@spaziomatta.it.

Un evento promosso da Artisti per il Matta con il patrocinio del Comune di Pescara. Ecco cosa si legge nelle note di regia:

"La maturazione di questo spettacolo è avvenuta lentamente, nel corso di due anni, attraverso varie tappe di lavoro. L’unica costante è stata la volontà di fare uno spettacolo popolare, “per” lo spettatore. Abbiamo cominciato con un progetto che era un omaggio alle nostre nonne, come custodi di una memoria al tempo stesso familiare e storica, in una messinscena che ricordava lo spettacolino che facevamo per i parenti, nelle estati della nostra infanzia. Successivamente abbiamo aperto il nostro orizzonte di indagine, lasciando depositare la scrittura autobiografica come fondamenta, per interrogarci sulla senilità in generale".