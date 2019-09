'Abba Dream' in scena al Teatro Massimo

Il più grande show dedicato agli Abba in Italia sarà in scena al Teatro Massimo di Pescara sabato 1° febbraio 2020. La grande musica della band pop più famosa al mondo in un entusiasmante concerto dal vivo.

Da "Waterloo" a "Dancing Queen", da "Gimme, gimme, gimme" a "Mamma mia!"...



Biglietti disponibili sul sito Internet www.ciaotickets.com e nelle 725 rivendite autorizzate Ciaotickets.