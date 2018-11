Pescara, l’associazione culturale M’arcord lancia un talent show

L’associazione culturale M’arcord, in collaborazione con la parrocchia B.V. Maria Del Rosario, organizza un talent show. Qui di seguito il regolamento:

1. potranno partecipare artisti di eta’ superiore ai 16 anni compiuti entro il 30/11/2018. non professionisti per la categoria in cui scelgono di concorrere, non potranno partecipare i primi tre classificati dell’edizione 2017;

2. i concorrenti possono partecipare singolarmente, in coppia o in gruppo;

3. i partecipanti all’atto dell’iscrizione dovranno obbligatoriamente compilare l’apposito modulo al fine di poter accedere alla selezione. in caso di soggetti minori la modulistica dovrà necessariamente essere firmata da entrambi i genitori. inoltre la partecipazione alle selezioni prevede una quota di 5 euro;

4. le audizioni e le selezioni dei concorrenti saranno effettuate in presenza di una giuria tecnica, dove ciascun componente esprimera’ il proprio giudizio con un voto che va da 1 a 30 in piena autonomia e liberta’;

5. per la finale del 1° dicembre 2018 saranno selezionati 15 talenti: se in finale dovesse verificarsi una condizione di pari merito tra due o piu’ concorrenti verra’ effettuata una nuova esibizione in cui i candidati dovranno presentare una diversa esibizione purche’ della stessa categoria per la quale si concorre e che rispetti il regolamento;

6. il giudizio espresso dalla giuria sara’ insindacabile e inappellabile;

7. sono vietate esibizioni che ledono il comune senso del pudore o che possono risultare offensive nel linguaggio o nei contenuti o che contengono elementi di discriminazione nei confronti di persone per eta’, sesso, etnia, religione, o politica. il presidente avra’ il ruolo decisionale per eventuale esclusione dal concorso;

8. ciascuna esibizione avra’ la durata massima di 3 minuti;

9. si potra’ accedere alle selezioni previa preiscrizione su Facebook o WhatsApp recandosi il 24 novembre con il seguente orario: dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19,30, e il 25 dalle 9 alle 12,30 nel teatro della Madonna del Rosario, adempiendo agli obblighi di iscrizione (vedi sopra). a ciascun aspirante/ concorrente verra’ rilasciato un numero progressivo, in ordine temporale di arrivo corrispondente al proprio turno;

10. ogni candidato dovra’ munirsi dell’occorrente necessario alla realizzazione della propria esibizione (supporti e/o attrezzature) eventuali richieste dovranno essere formulate all’ atto di iscrizione; l’associazione mette a disposizione impianto audio, 2 microfoni con relative aste e computer, altre attrezzature andranno concordate;

11. ogni candidato ha la possibilita’ di concorrere con un’unica esibizione fatta eccezione nel caso di parita’;

12. le selezioni avverranno alla sola presenza della giuria tecnica e membri dell’associazione M’Arcord. ciascun candidato potra’ essere accompagnato da max 3 persone spettatrici e/o aiutanti;

13. ciascun partecipante si assume la responsabilita’ e le conseguenze che possono derivare dalla propria esibizione; in caso di minori le stesse spettano ad entrambi i genitori firmatari all’ atto dell’ iscrizione. pertanto, i partecipanti sollevano l’associazione M’arcord e la parrocchia B.V. Maria del Rosario da ogni responsabilità;

14. il concorso prevede i seguenti premi: 250 euro e coppa al singolo/gruppo che risulteranno primi classificati; 50 euro e coppa al secondo classificato; coppa al terzo classificato;

15. l’iscrizione implica la piena accettazione del presente regolamento nonche’ autorizza l’associazione “M’arcod” all’uso dei dati sensibili, foto e filmati realizzati nello svolgimento del talent show.

Per info: 334/6891114 o messaggio tramite Whatsapp o Facebook M’arcord