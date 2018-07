“Summer Country Western”, il programma dettagliato della seconda edizione

Tutto pronto per la seconda edizione dello street festival “Summer Country Western”, il più grande evento country d'Abruzzo si terrà dal 27 al 29 luglio al Porto Turistico di Pescara e ospiterà scuole e gruppi country dance provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, inserita all’interno del cartellone di iniziative dell’ottava edizione di “Estatica”, vedrà la partecipazione di diverse scuole di ballo non solo country ma anche di danze caraibiche, kizomba e swing, con esibizioni e workshop gratuiti aperti a tutti e curati da maestri e coreografi nazionali e internazionali.

Le attività si svolgeranno in due aree differenti: l’arena dedicata ai momenti di ballo, dj set, workshop e musica dal vivo e il piazzale antistante l’arena che sarà allestito con stand a tema country western, dagli accessori all’abbigliamento, con stand gastronomici, spazi dedicati ai workshop, area animazione bimbi con, tra le altre cose, area pony.

L’iniziativa, organizzata da West Family, con il patrocinio del Comune di Pescara e del Marina di Pescara, sarà come nella scorsa edizione a ingresso gratuito.

“Dopo il grande successo dello scorso anno – spiega Stefano Ciaccio della West Family – non potevamo che rispondere positivamente alle richieste dei numerosi partecipanti della prima edizione. Sarà un evento dedicato al ballo in tutte le sue sfaccettature, il ballo come strumento e momento di aggregazione, condivisione e divertimento”.