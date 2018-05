Le studentesse del MiBe a lezione dagli ortolani dell’associazione Domenico Allegrino

Le studentesse del MiBe a lezione di agricoltura dagli “ortolani” dell’associazione Domenico Allegrino. La speciale lezione si è tenuta nell’area di via Fosso Cavone in cui si trova una parte dei terreni, che la onlus assegna da 12 anni agli over 60 per favorire la longevità attiva e processi di aggregazione e socializzazione.

All’incontro hanno partecipato una decina di alunne dell’indirizzo coreutico del liceo Misticoni-Bellisario, la coordinatrice, professoressa Maria Teresa Di Mascio e il dottor Umberto Cantò, dietista. L’iniziativa rientra nel PON europeo "Sana e consapevole alimentazione”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta del MiBe per due ragioni - spiega la presidente della onlus, Antonella Allegrino - In primo luogo perché i nostri ortolani hanno avuto modo di mettere al servizio della scuola saperi ed esperienze e, poi, perché c’è stato un incontro tra generazioni, che fa sempre bene ai giovani e agli anziani. Le studentesse hanno potuto apprendere come si piantano i semi di pomodori, peperoni, cipolle, legumi, hanno scoperto quanta attenzione, quanta cura e quanto amore siano necessari per coltivare l’orto senza far ricorso a concimi chimici e quanto sia importante prediligere la stagionalità dei prodotti in una sana e corretta alimentazione. Speriamo che facciano tesoro di quanto hanno ascoltato dai ‘nonni’ ortolani”.

Alla scoperta degli Orti d’oro: ecco cosa sono

Gli Orti d’oro sono nati nel 2006 in via Fosso Cavone, nel cuore di Fontanelle su un terreno privato di 5mila mq a cui si sono aggiunti, successivamente i 1.500 mq di un’altra area situata in via Lago Negro, nel quartiere San Donato.

Ogni orto è di 75 mq, è fornito di impianto di irrigazione ed è indicato con il nome di un valore (fratellanza, amicizia, gioia, pace ecc). Vviene dato in concessione gratuitamente a persone dai 60 agli 85 anni che ne facciano richiesta. Nell’ottobre scorso, durante la consueta cerimonia annuale, ne sono stati assegnati 54.