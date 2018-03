Street Show contest al Centro Commerciale Auchan Pescara

Anche quest’anno il Centro Commerciale Auchan Pescara diventa il palcoscenico di entusiasmanti show. Domenica 18 marzo, dalle ore 16.30, infatti, c’è lo Street Show Contest: un grande evento fuori dal comune con artisti di strada e spettacoli creativi. Tutti i visitatori sono invitati a vivere un’esperienza magica e stimolante in grado di coinvolgere grandi e piccini, per un pomeriggio all’insegna del divertimento.

Lo Street Show Contest è un regalo che il Centro Commerciale Auchan Pescara fa ai visitatori che quotidianamente frequentano la Galleria per dedicarsi allo shopping e passare il proprio tempo libero tra grandi marchi e grande divertimento. L’appuntamento è, dunque, domenica 18 marzo alle ore 16.30, in via Tiburtina Valeria 386.