Arisa e Notte dello Shopping 'You Wanna Be Americano': strade chiuse, divieti e parcheggi

Tutto pronto per il concerto speciale di Arisa sabato 11 agosto alle 23,30 in piazza della Rinascita. Sarà lei la stella della Notte dello Shopping che porterà iniziative per tutti, shopping e intrattenimento e un’altra importante occasione in musica di unire turismo, commercio e spettacoli in un unico pacchetto promozionale della città. Il tema del nuovo evento è coniugato al festival anni 50 'You Wanna be Americano' che animerà le strade della città rinnovando la sinergia fra Comune di Pescara, associazioni di categoria e unioni di commercianti.

Notte dello Shopping sabato 11 agosto: la mobilità e i divieti

Come al solito mobilità speciale, a cui si aggiungono alcuni divieti perché la manifestazione si svolga in piena sicurezza:

- divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;

- divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all’interno dei locali autorizzati e loro pertinenze, nel quadrilatero delineato da corso Vittorio Emanuele II°, Via Muzii, V.le Della Riviera, Lungomare Matteotti, via Balilla, via Venezia, dalle ore 19 di sabato 11 agosto alle ore 3 di domenica 12 agosto e comunque fino alla fine dell’evento.