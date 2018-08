Stelle Cadenti: a Pescara il parco del Colle del Telegrafo aperto fino a tarda notte

Un San Lorenzo posticipato di due giorni, quando lo sciame di stelle cadenti sarà nel periodo di massima visibilità, al parco del Colle del Telegrafo.

L'amministrazione comunale ha deciso di aprire nuovamente in notturna l'area panoramica dalle 22 alle 2 del 12 agosto, per permettere ad astrofili e cittadini di ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti. Lontano dalle luci della città, infatti, lo spettacolo sarà particolarmente suggestivo.

Il vicesindaco Blasioli consiglia a tutti di armarsi di binocolo e telescopio, considerando anche che sul posto saranno presenti astronomi ed astrofili esperti che illustreranno tutte le caratteristiche scientifiche dello spettacolo delle meteore. Il parco del Colle del Telegrafo era già stato aperto in notturna in occasione dell'eclissi di luna, quando migliaia di persone arrivarono sul posto causando anche problemi di viabilità nella zona e polemiche. Per questo, Blasioli chiede a tutti di lasciare l'auto ed arrivare sul colle a piedi, lasciando il parcheggio del parco a disposizione di anziani e disabili.