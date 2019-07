Spoltore, dal 27 luglio "Spelt Art", cinque giorni di musica, arte, cultura e artigianato

Cinque giorni di musica, arte, cultura e artigianato nel centro storico di Spoltore, per animare i vicoli durante le serate estive e dare agli artisti una vetrina per esporre le loro opere d'arte. Si chiama "Spelt Art" ed è in programma dalle ore 19 dei giorni 26-27 luglio; 2-3-10 agosto.

L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale, con il sindaco Di Lorito che ha ringraziato gli amministratori che hanno permesso l'organizzazione dell'evento e Albano Paolinelli per il supporto. Partecipano con le loro opere, esposte in vari punti del paese (dalla Casa della Cultura alla Cripta della Chiesa di San Panfilo), Gino Berardi, Gabriella Bottino, Franca Di Bello, Antonio Di Valerio, Cecilia Falasca, Daniela Giuliani, Marco Mazzei, Migosh, Ottavio Perpetua, Daniela Placido, Anna Seccia, Franco Secone, Carlo Volpicella, Luigi Vitali, Gianfranco Zazzeroni.

Previsti anche apputamenti con mostre d'artigianato dedicate al rame (26 luglio ore 19), ai frantoi (2 agosto ore 19), agli ambienti pastorali abruzzesi (10 agosto ore 19). Per quanto concerne i concerti e gli appuntamenti:

il 26 luglio in Piazza D'Albenzio alle 21.30 con il jazz di Cristian Caprarese e alle ore 22.45 per il reading di Gennaro Fioccola ed Elena Fanti;

il 27 luglio, in Largo della Chiesa, alle 21.30 con Angela Ricciuti (flauto traverso) e Filippo Forcone (clarinetto). Alle 22.45 in Piazza Di Marzio i Black Coffee in concerto;

il 2 agosto, Piazza D'Albenzio, ore 21.30 con Stefania De Marco (flauto) Giulia De Marco (violino). In Piazza Di Marzio alle 22.45 con le fisarmoniche del Red Point Trio;

il 3 agosto, in Piazza D'Albenzio alle 21.30, il concerto del coro Poliphonia. Alle 22.45, in Piazza Di Marzio, il concerto di Manuela Francia; il 10 agosto, in Largo Fosse del Grano, alle 21.00 il concerto di cornamuse dei The Newport Shanty Singers, e alle 22.00 un secondo spettacolo con Manuela Francia (in piazza Di Marzio).

Infine appuntamenti anche per i bambini con lo SpeltArtKids: