Spoltore partecipa alla campagna di Telefono Azzurro contro la violenza sui bambini

Anche Spoltore partecipa alla campagna di Telefono Azzurro #nonstiamozitti contro la violenza e bullismo nei confronti di bambini: il 14 e il 15 aprile all'interno del centro commerciale Arca e in piazza Quirino Di Marzio saranno presenti i Fiori d'Azzurro, la varietà più preziosa e ricercata di Calancola.

Si tratta di una composizione di 3 piante, in un unico vaso di 15 cm, della varietà a fiore doppio, Calandiva e Rosalina, inserita all'interno di una borsetta in plastica personalizzata e predisposta per la protezione dagli urti da trasporto. Un banchetto di Telefono Azzurro sarà presente, solo domenica mattina, anche in piazza Marino Di Resta a Santa Teresa, nella piazza della Chiesa di San Camillo a Villa Raspa e a Caprara d'Abruzzo. In tutte le piazze saranno ovviamente presenti i Fiori d'Azzurro.

L'iniziativa vuole ricordare quanto l'infanzia abbia bisogno, anche in Italia, di essere protetta e difesa da qualunque episodio di violenza. Telefono Azzurro è da sempre impegnato contro il problema degli abusi: il servizio di ascolto risponde al numero 1.96.96, 24 ore su 24.