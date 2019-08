Spoltore, annullato lo spettacolo di Gabriele Cirilli

Annullato lo spettacolo di Gabriele Cirilli in programma domani 16 agosto alle 21 per lo Spoltore Ensemble. Per un'improvvisa indisposizione dell'artista, lo spettacolo sarà sostituito con “Tutto Ariel” con il cabarettista Marco Marzocca che andrà in scena il 16 agosto, alle ore 21, a Largo San Giovanni, sempre ad ingresso libero.

"Ariel" e Marco Mazzocca erano già stati ospiti dello Spoltore Ensemble nel 2010. Il nuovo show ripercorre gli sketch più amati del suo repertorio, dando l'occasione di rivivere dal vivo le vicende dello svampatissimo Ariel (il domestico filippino di casa Bisio, reso celebre dal programma Mediaset Zelig). Mazzocca sarà affiancato da Stefano Sarcinelli.