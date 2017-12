"Spolt'Or, le tradizioni del Natale" nel borgo di Spoltore

Il Natale a Spoltore continua con una novità nell'ambito del progetto Spoltour: "Spolt'Or, le tradizioni del Natale" porterà nel borgo, dalle 18 alle 24, esposizioni, mostre di presepi, laboratori di balli tradizionali sulla zampogna, area giochi e attività laboratoriali per bambini. Previsto inoltre l'allestimento di Isole del gusto e laboratori di degustazione, visite guidate alla città, la musica degli zampognari. Tutti gli eventi sono previsti al chiuso, e dunque non sono previste variazioni in caso di pioggia.

"Come tutte le iniziative Spoltur, anche questa nasce per valorizzare il Centro Storico", ha spiegato Chiara Trulli. "In questi due giorni facciamo un grand sforzo per accendere l'attenzione su Spoltore, amplificare il senso di appartenza: anche per questo gli espositori verranno da tutti i nostri cinque borghi".

Lo Speleo Club Chieti, di cui fa parte la consigliera comunale Cinzia Berardinelli, metterà inoltre a disposizione le sue attrezzature per visitare l'ossario e la cripta della Chiesa di San Panfilo. Edgardo Cotellucci, dell'associazione I Colori del Territorio, ha ricordato che Spoltour è un progetto pensato per lavorare tutto l'anno:

"In occasione del Natale abbiamo puntato sul recupero delle tradizioni, a un Natale fatto di contenuti e non di consumismo".

Andrea Morelli ha illustrato i momenti organizzati dall'associazione La Centenaria: "La mostra sulle ricette tradizionali del Natale, nella Biblioteca Comunale, che sarà arricchita anche da un video corso su come prepararle". E poi la mostra di presepi alla Cripta della Chiesa di San Panfilo, con i lavori del Maestro Giuseppe Di Iorio: "Si tratta di uno dei presepisti di Canna più apprezzati al mondo, sue opere sono esposte in diverse città italiane e sono stati anche a New York".

Tra gli altri appuntamenti vi sono i Concerti di Natale, alle ore 21 nella Chiesa di San Panfilo: il 28 dicembre MeRitmiRi in concerto con canti, ritmi e racconti della tradizione pastolare; il 29 dicembre del Coro Polyphonia, diretto dal M° Gianni Golini con la partecipazione de "Gli Amici del Teatro a Km zero".