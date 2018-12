Montesilvano, spettacolo natalizio dei ragazzi di "Spazio Libero"

Uno spettacolo ricco e completo quello che i ragazzi dell'associazione culturale e sportiva "Spazio Libero" metteranno in scena domani, giovedì 20 dicembre, ore 18, al Pala Dean Martin di Montesilvano in occasione del loro trentennale. Sotto la direzione artistica del presidente Gianni Remigio, i protagonisti dello show si esibiranno in balli di danza moderna e classica, hip hop, break dance e in esercizi di ginnastica ritmica e karate. Spazio anche alle attività dei laboratori d'arte che rientrano nel progetto "Il Sorriso in Città", unitamente alle originali creazioni artigianali e agli hobbisti del mercatino "Fatto con il Cuore", aperto dalle ore 16 fino alle ore 21.