‘Verrà un bambino…di nome Gesù’ lo spettacolo degli alunni speciali dell'Alberghiero De Cecco

Uno spettacolo teatrale e musicale per ripercorrere le tappe che hanno portato alla nascita di Gesù, messo in scena dagli alunni speciali e non dell'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. Si chiama ‘Verrà un bambino…di nome Gesù’ ed ha riscosso consensi ed applausi durante la rappresentazione avvenuta oggi nella sala rossa del Mediamuseum.

Lo spettacolo, spiega la dirigente scolastica Di Pietro, si colloca nell'ambito del progetto di inclusione degli studenti diversamente abili o con una difficoltà e rappresenta un momento di condivisione con tutto il territorio , in un rapporto di scambio continuo fra scuola, famiglia e comunità.