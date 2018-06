Allo Spazio Matta la drammatizzazione “La Grande avventura dei 6”

Sabato 2 giugno a Pescara sarà presentata la drammatizzazione “La Grande avventura dei 6”, a conclusione del laboratorio di pedagogia teatrale e artistica “Giochiamo a diventare” ideato e condotto dagli artisti Cam Lecce e Jörg Grünert, nell’ambito del progetto SPAM: Scuola Popolare Artisti Matta.

Il workshop, rivolto a bambini dei Servizi Sociali del Comune di Pescara e anche alle famiglie della città e della provincia, è stato un atelier di incontro creativo multiculturale e di solidarietà alla scoperta delle abilità espressive.

I partecipanti, minori dai 9 ai 14 anni, da protagonisti hanno esplorato i saperi del corpo e della mente con una modalità ludica, apprendendo e scoprendo abilità nel movimento, attitudini personali familiarizzando con l’arte imparando ad usare pennelli, colori e l’acquerello, sviluppato intuizioni cognitive attraverso le funzioni essenziali della scrittura creativa con cui hanno inventato una storia collettiva, dato corpo ad emozioni e sentimenti con la drammatizzazione, e non ultimo vivendo l’esperienza di aggregazione e socializzazione abitando uno spazio creativo composto da tante differenze in una spontanea e spesso ilare e divertente comunicazione.

Le attività coronano così uno degli obiettivi di SPAM, la Scuola Popolare Artisti Matta, che è quella di contribuire alla formazione globale dei minori attraverso i linguaggi artistici, strumenti elettivi per promuovere la crescita in armonia con se stessi e con gli altri.

Il Laboratorio curato e condotto da Cam Lecce e Jörg Grünert è stato promosso da Artisti Per il Matta in collaborazione con l’Associazione Deposito Dei Segni Onlus, il Comune di Pescara Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali - Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale nell’ambito del il progetto “Libero tempo”.

Ingresso gratuito. Per info: info@artistiperilmatta.org - depositodeisegni@gmail.com.