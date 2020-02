Anche a Pescara un sit-in per chiedere la liberazione dello studente Patrick George Zaki

Anche a Pescara si terrà un sit-in per chiedere la liberazione di Patrick George Zaki, attivista e studente egiziano di 27 anni che frequenta l'università di Bologna e che dall'8 febbraio è stato arrestato dalle autorità egiziane al suo rientro in patria per una vacanza.

L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo Amnesty International Pescara Chieti. Appuntamento dalle 19 in piazza della Rinascita, per dire no alla carcerazione del giovane, che potrebbe durare fino a 15 giorni nonostante l'assenza di capi certi d'imputazione.

Gli attivisti evidenziano come il giovane sia stato già minacciato, picchiato e torturato:

“La sensazione è che si tratti dell'ennesima persecuzione verso un attivista. I reati imputati a Patrick Zaki, infatti, si riferiscano ad attività di denuncia, di informazione e di critica e sappiamo che in Egitto l’Agenzia per la sicurezza nazionale si rende responsabile di rapimenti, torture e sparizioni forzate nel tentativo di incutere paura agli oppositori e spazzare via il dissenso pacifico. Temiamo perciò che la detenzione preventiva di Zaki possa protrarsi per tutta la durata delle indagini e che possa essere torturato di nuovo.

È importante agire subito e agire uniti per chiedere che Patrick venga liberato immediatamente"

Amnesty International ha anche lanciato una petizione sul suo sito ufficiale.