Sfilata-evento al Porto turistico con Jo Squillo e Beppe Convertini

Torna l’appuntamento annuale più atteso con la bellezza e la creatività che solo i giovani talenti sanno sprigionare. “Il sogno: la Moda in un Click”, è questo il nome del tradizionale evento che domenica 8 luglio, alle ore 21, vedrà sfilare nella suggestiva location del Marina di Pescara le creazioni degli allievi dell’Accademia di Formazione Fashion Academy Pianeta Moda.

Un viaggio tra qualità e innovazione, con una particolare attenzione alla sostenibilità delle creazioni di alta moda presentate. Abiti e accessori che accendono la fantasia senza mai perdere di concretezza, perché la realizzabilità rimane sempre un punto focale.

A presentare la serata, che sarà trasmessa sulle più importanti reti televisive nazionali nonché sui canali tematici, saranno anche quest’anno due volti noti del mondo dello spettacolo, Jo Squillo e Beppe Convertini.

Una manifestazione gratuita, inserita nel tabellone di Estatica 2018, che vedrà la partecipazione di più di 50 studenti dell’Accademia di alta formazione pescarese accreditata dalla Regione Abruzzo. Altrettanti saranno i rappresentanti delle maggiori aziende di settore presenti nel parterre. Ottocento invece i posti a sedere all’interno dell’Arena e mille quelli all’esterno, che daranno la possibilità di seguire l’intera serata attraverso la proiezione su un maxi schermo.

Il tema della sfilata quest’anno è particolarmente vicino al mondo dei più giovani: le creazioni prendono ispirazione dal mondo delle più famose serie Tv, da House of Cards a Trono di Spade. Un appuntamento da non perdere, in un percorso in cui la sartorialità italiana, la raffinatezza e un alto livello progettuale si incontrano per dar vita ad uno spettacolo unico.