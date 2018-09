Seminario Reiki di primo livello al Parco della Libertà di Montesilvano

Domenica 30 settembre si svolgerà il seminario Reiki di 1° Livello all’aperto, immersi nella natura. Per coloro che hanno deciso di intraprendere questo straordinario percorso di conoscenza di se stessi e della stretta e profonda connessione con l'ambiente in cui viviamo.



Non è necessario alcun titolo o preparazione specifica. Per intraprendere questo percorso servono solo la mente aperta e il cuore "spalancato".



Il metodo tradizionale del Reiki di Mikao Usui è una pratica che ha più di 100 anni, oggi è riconosciuta dalla scienza ed è ormai molto diffusa anche in Italia da più di 20 anni, anche la medicina si sta avvicinando a questa pratica.



Il Reiki è una pratica giapponese volta a migliorare le condizioni psico-fisiche-spirituali della persona e del suo campo elettromagnetico. In giapponese Reiki significa "Energia Universale" o “Energia spirituale”, composto dalla parola "Rei" che significa universo (spirituale, il tutto) e la parola "Ki" che significa energia vitale.



Oltre la tecnica, il Reiki, è un vero e proprio percorso di crescita personale atto a migliorare enormemente la qualità della vita. Questa disciplina è fondata sulla trasmissione di energia che va a riequilibrare gli stati alterati dell’organismo umano.



Una volta diventati "Operatori Reiki", avrete la funzione di canalizzare l’energia e indirizzarla verso di se o la persona che si sta trattando.



Nel primo livello impari a lavorare soprattutto su te stesso per riequilibrare e pulire corpo, psiche ed emozioni e la tua parte più profonda che è il tuo Vero Te (Se), la tua vera natura.



Vedrai crescere la comprensione di te stesso, dell'intuizione, del tuo ambiente e della serenità, migliorerà la salute del corpo e della mente. Seminario con posti limitati. Email: Info@olisticalpha.it, tel. 3285544337 - 3283134130 (anche Whatsapp).

Orario: 16-19:30. Riceverete l’attestato e la dispensa più il materiale didattico del corso.