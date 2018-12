Tutti a scuola di Protezione Civile con il Modavi di Spoltore: stamattina gli alunni della primaria di Santa Teresa hanno imparato cosa fare in caso di emergenza, istruiti dal presidente del Modavi di Spoltore Livio D'Orazio e dal volontario Paolo Paris. Così il consigliere delegato alla protezione civile, Stefano Burrani:

"Quando sentiamo le previsioni del tempo, spesso ci capita di non dormire: io e il primo cittadino fino a notte fonda ci confrontiamo sulle decisioni da prendere per il giorno successivo. Il nostro è un compito di responsabilità ma è efficace solo se tutti fanno la loro parte e sanno come devono comportarsi davanti alle emergenze".