Scuola di Montesilvano intitolata al vigile del fuoco Maurizio Berardinucci

La scuola dell'infanzia e primaria di via Campo Imperatore a Montesilvano porta da oggi il nome di Maurizio Berardinucci, il vigile del fuoco morto nell'ottobre 2013 per le ferite riportate nell'intervento di soccorso, tre mesi prima, a Città Sant'Angelo per l'esplosione di una fabbrica di fuochi pirotecnici.

Berardinucci è stato insignito della Medaglia d'oro al Valore Civile postuma, conferita dal Capo dello Stato il 14 ottobre 2014. Alla cerimonia erano presenti familiari, alunni, colleghi e rappresentanti delle autorità militari e di associazioni combattentistiche e d'Arma. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, Vincenzo Palano, ha ringraziato il sindaco Maragno per aver voluto l'intitolazione.