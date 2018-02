Scuola 11 febbraio 1944, commemorati i partigiani al cippo di Colle Pineta

Come sempre commovente la celebrazione che si è tenuta stamane nella scuola 11 Febbraio 1944 dell'Istituto Comprensivo 7, gremito per la commemorazione dei 9 partigiani della formazione Palombaro (dal nome del paese della provincia di Chieti da cui alcuni di essi provenivano, mentre altri erano di Chieti) uccisi l’11 febbraio 1944 in seguito a una sentenza di un tribunale di guerra tedesco.

Le loro storie vengono ripercorse ogni anno, al cippo presente nel cortile adiacente a dove oggi sorge la scuola primaria dell’istituto comprensivo di Pescara 7, in via Colle Pineta, e dove oggi si sono ritrovati in centinaia fra bambini, famiglie, il personale della scuola, le autorità e rappresentanti dell’ANPI di Pescara per ricordare quei fatti e per confermare il valore della libertà e della pace.