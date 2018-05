Torna "Scienza Under 18" al parco di Villa Sabucchi

Si svolgerà martedì 15 e mercoledì 16 maggio, al parco di Villa Sabucchi, la decima edizione di 'Scienza Under 18', la rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati agli studenti e alla cittadinanza. A promuovere l’iniziativa, patrocinata dal Comune, è l’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo. Tra i partner dell’evento figurano le principali istituzioni locali, l’Università, le associazioni e le scuole della regione. L’obiettivo principale è quello di portare la scienza in piazza attraverso eventi altamente coinvolgenti.

La due giorni verrà inaugurata in presenza dell’assessore alla cultura Giovanni Di Iacovo insieme a Carla Antonioli (Su18 Pescara per l’Abruzzo), Vera Cordova (LAAD onlus), Eleonora Sablone e Maurizio S. Pirocchi (GADOS), Dirigenti Scolastici, Docenti, Alunni/e delle classi espositrici e le Associazioni espositrici partecipanti. Mercoledì 16 maggio si ricomincia dalle 9.30 fino alle 13.30 con altre scuole ed associazioni.

“Villa Sabucchi è un territorio esterno che si collega al territorio interno, alla realtà dei ragazzi che noi seguiamo con la comunità – così Vera De Gregoris della Laad – Ogni anno abbiamo esposto dei manifesti importanti su cui si vede l’effetto delle droghe sul cervello, la scienza è andata molto avanti in questi anni, specie le neuroscienze e il collegamento con la vita, con l’acqua è fondamentale rispetto a questa sub cultura della droga ed è una spinta culturale vitale e indispensabile, al di sopra di ogni tecnica e clinica e il messaggio che mandiamo ai ragazzi è il coinvolgimento agli eventi culturali che si svolgono a Villa Sabucchi”.

La manifestazione finale che chiude il ciclo annuale si tiene nel mese di maggio in tutte le sedi nazionali erappresenta un originale viaggio nell’universo delle tematiche scientifiche. Come ogni anno, anche in questa primavera del 2018 a Pescara si rinnova la preziosa collaborazione con le scuole che propongono laboratori didattici ideati e spiegati dagli stessi studenti.

I progetti verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, robotica, pensiero computazionale.Inoltre, per il giornalismo scientifico, verrà dato ampio spazio alle tematiche inerenti la salute della Terra, una delle mission fondamentali di Su18 Pescara.

Negli appuntamenti in calendario si parlerà di nutrizione e di lotta allo spreco con degli speciali ricercatori, bambini a partire dalla scuola dell’infanzia. Quest’anno ci sarà un evento speciale: Green Apple Day of Service “Goccia dopo goccia… colmiamo il serbatoio della vita” di cui Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo è partner nazionale insieme al Green Building Council Italia.