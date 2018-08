San Lorenzo a Pescara Vecchia: si spengono le luci per la cena a lume di candela

Si spegnono le luci e si accendono 3.000 candele per la Notte di San Lorenzo a Pescara Vecchia. L'evento “Aspettando Lorenzo a lume di candela” è organizzato dal Consorzio Pescara Vecchia e patrocinato dall'amministrazione comunale. Saranno interessate via delle Caserme, Corso Manthonè, via Corfino e via Catone dove saranno allestite le tavolate per la cena romantica in attesa delle stelle cadenti. Appuntamento giovedì 9 agosto.

L'assessore Cuzzi ha ricordato come la formula della cena a lume di candela sia vincente e particolarmente attrattiva per i locali della zona, e dunque regolarmente si ripropone quest'evento affascinante e suggestivo. Cristian Summa, del Consorzio, ha aggiunto: