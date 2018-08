San Lorenzo, Colle del Telegrafo aperto per il picco di stelle cadenti

Il Parco del Colle del Telegrafo torna ad aprire le porte in notturna per accorciare le distanze con la volta celeste. Domenica 12 agosto, dalle 22 in poi, parco aperto per osservare il fenomeno delle stelle cadenti di San Lorenzo, così, dopo l’apertura in occasione dell’eclissi lunare, l’area verde tornerà a fare da riferimento per cittadini, comitive e appassionati di astronomia.

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto i siti della Nasa riportano che c’è la più alta concentrazione di stelle cadenti. Dopo il boom delle oltre 600 presenze registrate per l’eclissi di luna, il Parco riapre per la seconda volta in orario serale, dalle 22 alle 2. Ingresso libero, ma a disciplinare il traffico all’entrata e all’uscita dal parco, fino al parcheggio adiacente, ci sarà la Polizia Municipale e avremo il supporto della Protezione Civile.

Nel parco i cittadini saranno accolti da una competentissima delegazione di astrofili del Gruppo Astrofili Pescaresi G.AS.P.RA. che farà da guida alle stelle e ai pianeti visibili al momento per chi vorrà osservarle con i mezzi che loro metteranno a disposizione.

I cittadini potranno portare anche i propri binocoli e telescopi per non perdersi lo spettacolo delle stelle cadenti e quello dei pianeti che, se le condizioni del cielo lo consentiranno, si mostreranno ai terrestri.