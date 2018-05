Salute: grande successo per "PescarAmare" in piazza Salotto

Grande successo ieri in piazza Salotto per la seconda edizione di PescarAmare 2018, evento che ha visto l'effettuazione di diversi screening e controlli medici gratuiti. Ha suscitato grande interesse il gazebo montato dall'Avis Comunale Pescara.

I volontari dell'Avis si sono occupati di animazione per i bambini con truccabimbi e palloncini, ma hanno anche fornito informazioni riguardanti la donazione del sangue e il percorso da seguire per diventare donatore. A tutti i visitatori è stato dato in omaggio un braccialetto dell'associazione italiana volontari del sangue.

Il presidente dell'Avis Comunale Pescara, Vincenzo Lattuchella, e Irene Iezzi, medico genetista dell'Avis, hanno partecipato all'intervista sul tema “Comunicazione e fake news: l'informazione sociale e sanitaria” e risposto alle domande inerenti questa importante tematica che porta troppo spesso le persone al fai da te con ricerche su internet invece di rivolgersi al proprio medico.