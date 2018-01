Saldi e Befana 2018: venerdì 5 gennaio il Pescara Urban Shopping

Saldi ed Epifania nel week end in arrivo a Pescara, con l'evento organizzato dal Comune assieme alle associazioni di categoria dei commercianti del centro commerciale naturale. Si chiama Pescara Urban Shopping edizione natalizia e dalle 16 del 5 gennaio porterà musica, intrattenimento, eventi e soprattutto tantissimi sconti nei negozi del quadrilaterio centrale della città.

A presentare l'evento l'assessore Cuzzi assieme al vicesindaco Blasioli ed ai rappresentanti dei commercianti, oltre all'Endas Abruzzo motore degli eventi che con Marco Di Pietro e Simone D'Angelo ha aggiunto:

“Venerdì ci saranno diverse attività, musica live, dj set, scuole di ballo, truccabimbi, stand di gadget per bambini per accendere il centro commerciale naturale .Ci occupiamo da diversi appuntamenti di Pescara Urban Shopping tutto ciò quello che abbiamo organizzato fino ad oggi ci ha consentito di scalare più di 70 posizioni nella classifica del Sole 24 ore per Cultura, Intrattenimento e Tempo Libero. Unire le forze e fare più eventi è la soluzione migliore, chi produce solo sterili polemiche che non fa crescere la città, che invece ha dimostrato di avere forza e voglia di andare oltre”.