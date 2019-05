"Wine & Wow!", serata di degustazione organizzata da GoDrink al Vinosophia Store

Venerdì 7 giugno brindisi e sorprese. Solo chi vorrà presenziare a questa piacevole serata potrà sfatare un luogo comune relativo al vino. Il piacere è assicurato.

In degustazione 4 vini + 2 sorprese, 6 assaggi in totale, tutti rigorosamente bio, belle etichette e retro etichette d’autore rappresentative della vinosophia Chiusa Grande. Ad accompagnare i vini di Franco D’Eusanio sarà una gustosa selezione di sfizi del territorio.



Per informazioni: info@godrink.it.