2° Vin Bereshe a Villa Badessa: vino, castagne, musica e tanto altro

Sabato 16 novembre 2° Vin Bereshe a Villa Badessa di Rosciano, nell'ex scuola materna di San Spiridione: vino, castagne, stand gastronomici dalle ore 18, sfilate in abiti tipici arbereshe, aperitivo arbereshe con tepsi, pipecchio, fritate, verdure ripassate, grano cotto e molto altro.



Durante la serata, musica anni '80-'90 con la One Shot '80 band a partire dalle ore 20,30. All'ingresso troverete uno stand per l'acquisto di un calice in vetro con 2 degustazioni omaggio incluse.



Disponibili i vini di Cantine Bosco, Roxan e Costantini. Aree riscaldate interne e aree coperte esterne con falò. L'ingresso è gratuito. Organizza il Comitato Festa Villa Badessa.