'Suggestioni costiere', degustazione di 3 vini e musica dal vivo

Serata evento speciale per celebrare il mare. Martedì 18 giugno dalle ore 20:30 ti aspettiamo nell’enoteca ArtDiWine a Pescara per celebrare insieme il mare con la serata “Suggestioni Costiere”: degustazione di 3 vini + musica dal vivo.



I VINI

Le “Suggestioni costiere” saranno gustate con i vini “Ritratto di Costa”, un linea dedicata al Mare dall’azienda abruzzese Cantine De Luca, la cui storia è fatta di passione per il vino e amore per il territorio.



LA MUSICA

Special guest musicale l’artista country Donato Zizi: con chitarra e voce ci allieterà rievocando il Mare e il mondo di suggestioni ad esso collegato, con una scaletta soft in cui successi italiani e internazionali saranno uniti da un fil rouge che si dipanerà nel corso della serata.



MENU

La degustazione prevede 3 calici con abbinamento di eccellenze locali.



1a PORTATA

Calice di Ritratto di Costa Bianco Igp

Piatto abbinato con:

-Mortadella artigianale di Macerata

-Crostino con paté di olive verdi Bio

-Crostino con crema di melanzane Bio



2a PORTATA

Calice di Ritratto di Costa Pinot Grigio Igp

Piatto abbinato con:

-Formaggio semistagionato di capra con mosto cotto

-Pecorino con crema di fichi e nocciole Bio



3a PORTATA

Calice di Ritratto di Costa Rosato

Piatto abbinato con:

-Prosciutto artigianale

-Crostino con cipolle agrodolci Bio

-Ciliegie



PREZZI

Menù completo: € 15 a persona

oppure:

Singola portata: € 7



Prenotazioni: Tel. o Whatsapp 371/3755554

oppure scrivi su info@artdiwine.it

Ingresso libero 20:30-23