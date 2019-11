Spumantitalia, torna il più grande festival dedicato al mondo spumantistico italiano

Dopo il successo della prima edizione torna a Pescara “Spumantitalia”, che si terrà il 24 e 25 gennaio 2020. In programma incontri, dibattiti e degustazioni.

La kermesse si propone come un momento di riflessione articolato in incontri e dibattiti sullo stato dell’arte degli Spumanti Metodo Classico e Metodo Italiano e sui vini effervescenti prodotti con metodo ancestrale, mettendo a fuoco quali sono le singole evoluzioni, l’idoneità dei prodotti rispetto a l’interesse dei mercati e ai cambiamenti climatici in atto.

Il movimento spumantistico italiano è attualmente oggetto di un crescente e continuo interesse e riscuote un successo che deve essere capitalizzato nell’ambito del mercato.

Per interrogarsi sulle sue prospettive e anticipare eventuali criticità, il Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo e Bubble's Italia hanno deciso di ideare un evento nazionale dedicato al comparto strutturato in termini culturali e per questo da considerarsi unico e originale del suo genere.