31esima 'Sagra della scrippella', semplice e farcita, a Elice

Appuntamento con la gustosa "Sagra della scrippella", semplice e farcita, nel centro storico di Elice dal 5 al 7 luglio.

La manifestazione è giunta alla sua 31aesima edizione.

Oltre agli stand gastronomici con tante specialità, non mancheranno gli eventi musicali: suoneranno le cover band e poi la sera ballo in piazza. Venerdì 5 si esibirà l'orchestra Pierluigi Note Blu, mentre sabato 6 e domenica 7 toccherà ad Agostina In Canto.

Organizza la pro loco di Elice.