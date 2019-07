Sagra delle Pizze Fritte alla parrocchia di San Marco Evangelista

Torna la tradizionale sagra giunta alla 22a edizione, in programma dal 5 al 7 luglio. L'evento, organizzato dalla Parrocchia di San Marco Evangelista in via Aldo Moro, si svolgerà nel piazzale antistante la Chiesa di San Marco. Ingresso libero.

Il programma di questa edizione prevede:

alle 20 laboratori per genitori e adulti "Nuovi stili di vita"; serata musicale dalle 21 con l'Orchestra Musicomania domenica 7 luglio: dalle 17.30 laboratori di Arte Circense per bambini, giovani e adulti; dalle 21 uno spettacolo circense; a seguire musica con l'Orchestra Big Years. A conclusione della serata, estrazione della lotteria

Ogni giorno saranno presenti stand gastronomici con: