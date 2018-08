"Fermenti d'Abruzzo", il meglio delle birre artigianali in vetrina al Porto Turistico

Dopo l’ultimo concerto - con Antonella Ruggiero - Estatica si cambia d’abito e si prepara ad accogliere Fermenti d’Abruzzo - Festival delle birre artigianali abruzzesi giunto alla sua terza edizione. Dal 30 agosto a domenica 2 settembre, sul lungomare sud. Ingresso e parcheggio gratuiti.

Più di 60 i tipi di birra da bere, studiare e votare nel fine settimana in arrivo. Come anticipa il nome stesso del festival, Fermenti è un’iniziativa spumeggiante pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta, guidata, del mondo della birra artigianale abruzzese. Oltre agli assaggi a terra - nel piazzale compreso tra l’arena e il padiglione Becci - sono in programmadegustazioni in barca, 8 workshop gratuiti, un concorso con doppia giuria, musica live e un’area bimbi con apertura alle 19. Senza dimenticare coltello e forchetta. Il menù prevede gnocchi alla bionda, mezze maniche al pomodoro di Francavilla, arrosticini, frittura di pesce al cartoccio, hamburger gourmet, il vegetariano, chips e l’aglio e olio di mezzanotte.

L’intero calendario è disponibile sul sito ufficiale, dove è anche possibile prenotare le degustazioni in barca e/o i workshop di approfondimento: una volta in Home, basta cliccare su Il Programma e poi su Prenota in corrispondenza dell’appuntamento desiderato. La prenotazione è obbligatoria, i corsi sono gratuiti, invece i giri in barca, comprensivi di degustazione, hanno un prezzo di 10 euro, da saldare in loco nella segreteria di Fermenti. Questi gli orari delle uscite in mare previste per ogni serata del festival: 19, 20.30 e 22.