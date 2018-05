A Pescara Vecchia si celebra il buon vino con "Le vie di Bacco"

A Pescara Vecchia venerdì 25 maggio ci sarà una nuova edizione de Le vie di Bacco, manifestazione che nasce sulla scia delle iniziative legate al weekend di 'Cantine Aperte' e che porterà nel centro storico un percorso di assaggi e di conoscenza enogastronomica di grande qualità.

Divertimento assicurato con degustazioni, menu a tema e momenti di spettacolo per un evento che si articolerà fra via delle Caserme, via dei Bastioni, via Flaiano e corso Manthonè.