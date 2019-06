"Pescara food & beer", degustazioni e spettacoli in via Corfinio

A Pescara Vecchia, e per la precisione in via Corfinio, nel cuore del centro storico, sapori d'Abruzzo e degustazioni di birre (Bitburger bionda, Manabrea ambrata, Grolsch, St Benoit blanche).

Ristorazione: pesce, pizza o carne. Street food, spettacoli e artisti di strada. Musica dal vivo con la Betobanda (ritmi brasiliani), a seguire dj set di Vangelis.

Ingresso libero. Appuntamento venerdì 14 giugno dalle 18 all'1 di notte.