A Manoppello “Arabona sotto le stelle”: stand gastronomici e il concerto delle “Terre del Sud”

L’Associazione Musicale Culturale “Coro Polifonico Santa Maria Arabona” organizza la manifestazione “Arabona Sotto le Stelle” sabato 30 giugno alle ore 21 presso il giardino e la piazza dell’Abbazia di Santa Maria Arabona, patrocinata dal Comune di Manoppello. Saranno a disposizione stand gastronomici con arrosticini, pizze, noccioline e birra e tanto altro a partire dalle 20.



Il giovane Presidente dell’associazione Frank William Marinelli farà i saluti iniziali che apriranno la manifestazione. Seguirà il concerto di Musica Popolare Abruzzese in Piazza Santa Maria Arabona eseguito dalle “Terre del Sud” che, forte dell’esperienza maturata in 13 anni dalla loro nascita, presentano il loro quarto lavoro discografico “Dalla Majella ai Trabocchi”, canti e musiche in un percorso di storie, luoghi e personaggi del nostro Abruzzo.

Dalle ore 15.30 sarà possibile visitare l’Esposizione Artistica allestita nella Sala Capitolare del Giardino dell’Abbazia a cura del “Gruppo Mostre d’Arte Arabona” dell’Associazione. Saranno presenti i seguenti espositori: Adele Schiazza, Carmina Marchesani, Giampaolo Di Mattia, Gianfilippo Aceto, Giustino Novelli, Rita D’Emilio, Sandro Aceto, Sergio Bacelli e Stefano Schiazza.

“Dopo il successo dell’edizione 2017 - ha dichiarato Marinelli - riproponiamo l’evento Arabona sotto le stelle 2018, quest’anno ci sarà un concerto di Musica Popolare Abruzzese in Piazza, impreziosito dall’Esposizione Artistica del “Gruppo Mostre d’Arte Arabona” della nostra Associazione, presenti anche Stand Gastronomici. E’ l’occasione per condividere una bella serata insieme nel suggestivo scenario dell’Abbazia Santa Maria Arabona di notte sotto le stelle”.

