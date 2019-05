"La Rosa e la Vite", all'Aurum Suites degustazione di vini rosati da uve locali

Rassegna dedicata ai vini rosati da uve autoctone a Pescara giovedì 27 giugno dalle ore 18 alle ore 24. Il mercato dei vini rosati è in crescita e incontra una consapevolezza sempre maggiore da parte del consumatore sia in Italia che all’estero.

L’Italia, così come la Francia, propone una varietà di interpretazioni molto singolare anche se risultano ancora contenute le denominazioni e indicazioni relative a questa tipologia di vini ottenuti da vitigni autoctoni.

In questa rassegna ci si rivolgera' in particolare ai rosati da uve locali, focalizzando l’interesse sulla loro espressione nelle differenti possibilità di vinificazione in bianco della bacca rossa, con l’idea di mappare quanto più possibile le varietà viticole legate a determinati territori che danno vita a precise espressioni produttive in rosa.

In particolare questa giornata da un lato vuole valorizzare l’eterogenea dimensione produttiva dei vini rosati, o vini rosa come vengono chiamati da poco tempo a questa parte, dall’altra punta a far risaltare il ruolo del Cerasuolo d’Abruzzo Doc in questo panorama, un vino con differenti sfaccettature che si fa promotore, attraverso i produttori abruzzesi, di “La Rosa e la Vite”.

Saranno infatti loro a ospitare idealmente i vitivinicoltori italiani e francesi di vini rosati in questo appuntamento di degustazione, mercato e divertimento.