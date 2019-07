"Jazz and Wine 2019", grande musica e grandi vini a Penne

Sabato 13 luglio Penne diventerà per un giorno la Capitale del vino abruzzese e della musica jazz. La Fondazione Musap e l'amministrazione comunale riproporranno la manifestazione di musica e gusto che prenderà avvio nel pomeriggio nelle sale del museo archeologico “Leopardi” con una verticale di vini abruzzesi (prenotazione obbligatoria al numero 393/5333075) alla quale seguirà in serata l’apertura nel giardino del Palazzo Vescovile dell’area degustazione con 14 cantine selezionate e l’esibizione nella contigua piazza Duomo del gruppo Turn Around Jazz – Swingin’ Pop.

Durante la manifestazione, dalle 19 alle 23, sono previste visite guidate ai musei Archeologico e di Arte Contemporanea (a cura dell’associazione Pinna Vestinorum) e della Torre Campanaria del Duomo (a cura del Fai – Sezione di Penne).

I partecipanti, a margine dell'evento, potranno visitare i musei, i giardini del Palazzo Vescovile e la Torre Campanaria del Duomo.

Di seguito l’elenco delle cantine partecipanti: