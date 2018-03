Si festeggia il St. Patrick's Day con l'Irish Sailor Fest all'Ex Cofa

Quarta edizione per l'Irish Sailor Fest, che si terrà all'interno dei padiglioni ex Cofa. L'evento, a cura dell'associazione Abruzzo Irish Festival e Jason's Irish Pub, è patrocinato dal Comune di Pescara e promosso dalla Confesercenti di Pescara.

La manifestazione lo scorso anno ha richiamato, in tre soli giorni, migliaia di persone. Birra, ma anche cultura etnica folk legata al mondo della birra, insieme a un intrattenimento a tema. La musica sarà il piatto forte con l'esibizione di gruppi dal vivo.

Il Fest è nato per rilanciare lo spirito folk ed etnico. Lo scorso anno in tre giorni si sono registrate oltre 15.000 presenze. A livello enogastronomico, ci saranno le pietanze della tradizione irlandese come fish & chips e il Black Angus.