Da venerdì 8 a domenica 10 novembre si terrà il Festival Internazionale dello Street Food sulla Strada Parco. Chef qualificati (oltre 30 su strada) prepareranno cibo da strada di grande qualità e originalità, con prodotti tipici italiani e internazionali. Oltre 25 trucks da tutto il mondo e birrifici artigianali, creeranno un importante avvenimento culinario nelle vie della città.

Tante cucine internazionali comporranno questa ricca carrellata gastronomica: dalla cucina Argentina a quella Australiana, la cucina Messicana e la cucina tedesca e i più importanti tracks food europei. Sarà molto ricca anche la proposta delle particolarità nazionali come gli arrosticini abruzzesi, la focaccia genovese, la porchetta di Ariccia, gli hamburger di Chianina, la bombetta di Alberobello e le fritture di pesce, contornati da ottimi birrifici artigianali.

Il pubblico potrà gustare molti piatti regionali italiani, alcuni non conosciuti ai più, come le seadas fritte, culurgionis di Ogliastra, una prelibatezza sarda, il classico panino alla nuorese con crema di pecorino e salsiccia sarda, il carciofo alla giudia romano, la bombetta di Alberobello, la salsiccia rossa e l’hamburgher rosso di Castelpoto (Presidio Slow Food dal 2009), piccolo paese del beneventano, il rosso conferitogli dalla polvere proveniente dall’essiccazione dei paupuli, peperoni tapepo non piccanti tipici esclusivamente di quella zona, l’hamburger piemontese con carne di fassona, formaggio toma, pancetta caramellata e salsa verde, il Bubble tea, servito sia caldo che freddo, con palline aromatizzate alla frutta.