Degustazione di "Polifemo", Montepulciano biologico Docg 2011 di Tenuta Terraviva

A tutti gli amanti dei rossi di grande struttura, dedichiamo la degustazione di un eccellente vino rosso biologico abruzzese, il Montepulciano d’Abruzzo Docg 2011 "Polifemo" di Tenuta Terraviva (Tortoreto).



Sono prodotte solo 3500 bottiglie di questo nettare dal colore rosso rubino, che matura per 18 mesi in barrique francesi e per 18 mesi in acciaio. Sarà un grande piacere degustarlo insieme e condividere con voi impressioni e sensazioni.



FORMULA APERITIVO

La degustazione da € 10 include:

- Calice di Montepulciano d’Abruzzo Docg 2011 "Polifemo"

- Tagliere da degustazione, a scelta tra due proposte:

A) Con Salumi: 2 specialità di norcineria artigianale, sottolio artigianale e pane casereccio con olio Evo di Pianella

B) Con Formaggi: 2 specialità casearie artigianali, sottolio artigianale e pane casereccio con olio Evo di Pianella



FORMULA APERITIVO CENATO

Per chi desidera fare la degustazione come aperitivo cenato c'è la possibilità di ordinare i taglieri degustazione alla carta, da accompagnare con il calice di Polifemo al prezzo offerta di € 5 anziché € 7.



OFFERTA: DEGUSTA E ACQUISTA CON SCONTO 10%

Tutti coloro che parteciperanno alla degustazione, avranno la possibilità di acquistare il vino protagonista col 10% di sconto. Offerta valida solo per la sera in cui si è fatta la degustazione e salvo esaurimento scorte. Si raccomanda la prenotazione al 371.375 5554, anche WhatsApp.