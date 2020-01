Degustazione gratuita degli spumanti "Eredi Legonziano"

Questo weekend a Pescara prenderà il via la seconda edizione di SpumantItalia, rassegna giovane ma già punto di riferimento nel panorama delle bollicine italiane. In occasione della manifestazione, in collaborazione con Eredi Legonziano 'ArtDiWine Enoteca Artistica' renderà il venerdì sera più "spumeggiante" con una degustazione gratuita di 2 spumanti metodo italiano:

Doc Spumante Brut Rose

Spumante Extra Dry

A tutti i partecipanti verrà offerto un calice dei due spumanti che, per chi lo desidera, sarà possibile abbinare con le bruschette gourmet speciali previste per la serata. Inoltre sarà possibile ordinare alla carta i nostri classici taglieri degustazione con eccellenze selezionate come i salumi di maiale nero, i formaggi speciali e i paté di vegetali bio. Prenotazione consigliata al 371/3755554. E-mail: info@artdiwine.it.