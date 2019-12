Degustazione di formaggi gourmet con calice abbinato da ArtDiWine

Ami i formaggi straordinari? Vuoi scoprire gusti nuovi e particolari? Sei curioso di conoscere nuovi abbinamenti con vini deliziosi? Questa è la degustazione che fa per te, pensata per soddisfare i palati più fini e introdurre i non esperti al mondo dei formaggi. Puoi scegliere tra due proposte, a seconda se vieni per un aperitivo stuzzicante o per un dopocena con gusto e relax.



Tutte le sere dalle ore 19 (esclusi mercoledì e giorni di chiusura straordinari) da ArtDiWine Enoteca Artistica. Prenotazione raccomandata: Tel o WhatsApp al 371/3755554.

Menu Aperitivo (€ 10)

* Ficu (Caprino girgentano fresco con caglio vegetale (latticello di fico) affinato in foglie di fico e presidio Slow Food) https://slowfoodpalermo.com/2017/03/01/il-presidio-della-capra-girgentana-di-giovanna-abrami/

* Stracchino stagionato di bufala

* Toma di pecorino affinata nelle grotte di Rocca Calascio

* Cracker artigianali

* Calice in abbinamento a scelta tra: spumante moscato di Eredi Legonziano, Macè di Edoardo Speranza, Musco di Palazzone, Bacco di Siddura, metodo classico 18 mesi di Eredi Legonziano

Menu Dopocena (€ 8)

* Erborinato affinato con fave di cacao e rhum

* Calice in abbinamento a scelta tra: Picolit, passito, spumante metodo classico Carmine Festa di Eredi Legonziano