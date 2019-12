Degustazione di Amarone della Valpolicella Costa Arénte 2013

L'Amarone Costa Arènte Docg 2013 è un vino dal bouquet complesso e ampio, che incanta per struttura, eleganza e consistenza. È un vino premiato alla prima uscita internazionale: la prima annata ha infatti ottenuto la Gold Medal al Berliner Wein Trophy 2018, dove la giuria internazionale composta da 150 giurati esperti ha degustato a porte chiuse oltre 5mila vini.



Verrà proposto in degustazione con un abbinamento specifico a scelta tra 3: formaggio stagionato pregiato, cioccolato bianco artigianale, Cantuccilli (cantucci artigianali con una ricetta speciale).



Il costo del calice + abbinamento è € 10. Prenotazione consigliata al 3713755554. Tutte le sere fino al 31 dicembre, dalle ore 19 (tranne il mercoledì e i giorni di chiusura per festività) da ArtDiWine Enoteca Artistica.