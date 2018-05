ColleColVino, cantine aperte a Collecorvino

Domenica 27 maggio, in occasione dell’evento nazionale “Cantine Aperte” e della concomitante festa della “Madonna dei Miracoli”, Collecorvino ospita la seconda edizione di ColleColVino, quest’anno organizzato dalla Pro Loco Corbino promosso dall’assessorato all’agricoltura e turismo del Comune.

Saranno previste passeggiate pedonali attraverso i tratturi che collegano la Cantina Contesa alla Tenuta del Priore. Inoltre, sarà offerto un servizio di bus navetta non solo per collegamento le due cantine, ma anche per consentire la visita del centro storico del paese Collecorvino.

Il bus navetta permetterà ai visitatori di arrivare fino al centro storico e al convento di San Paterniano, fiore all’occhiello del paese. I tour guidati attraverso i tratturi partiranno in contemporanea sia dalla cantina Contesa sia dalla Tenuta del Priore, dalle ore 10 e proseguiranno fino alle ore 18.