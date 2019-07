Torna 'Cerasuolo a Mare', l'evento che unisce i sapori del mare ai profumi del vino

Al via la sesta edizione della manifestazione "Cerasuolo a mare - Profumi e sapori d'Abruzzo in riva all'Adriatico", in programma sulla riviera di Montesilvano l'11, 12 e 13 luglio.

La manifestazione verrà poi ripetuta sulla riviera di Silvi, con la seconda edizione che si svolgerà il 25 e 26 luglio.

Per poter accedere alle degustazioni di vino si dovrà acquistare il pratico kit composto da una sacca, un bicchiere di vetro e un biglietto con 5 degustazioni.

I menù culinari avranno un prezzo a parte che varierà dai 3 ai 5 euro.